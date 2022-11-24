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فنون ومشاهير

ممثلة مشهورة تصدّرت "الترند" بسبب كلام زوجها.. هذا ما قاله!

Lebanon 24
24-11-2022 | 23:00
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تصدرت الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث من جديد بسبب تصريحات زوجها أحمد كمال خلال ظهوره في برنامج "الستات".


وقال أحمد كمال خلال لقائه التلفزيوني إن لا صحة لما تردد حول مرضها، مؤكداً أنها بخير لكنها أرادت أن تبتعد عن الفن وتحتجب عن الأضواء.
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وأضاف أحمد كمال أن "الفنان من الممكن أن يعتزل بسبب اكتفائه بما قدم أو اعتراضه على أوضاع الوسط نفسه، وبالنسبة لعبلة كامل فالأمر يعود إلى هذه الحياة والإيقاع المجهد أصبح غير مناسب لها".


وعن سر تعلق وحب الجمهور لعبلة كامل، أوضح كمال أنه يعود ذلك بسبب امتلاكها لذكاء عالٍ في التمثيل، لافتًا إلى أنها تقدم أدوراها بتلقائية وبساطة.


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