"جبل" نعى "مختار الهيبة".. ماذا عن موعد الدفن؟

نعى الممثل السوري تيم حسن، الممثل الراحل جوزيف عبود، والذي شاركه بعدد من المشاهد في مسلسل الهيبة الذي أدّى فيه عبود دور المختار بينما لعب حسن شخصية "جبل شيخ الجبل".



ونشر تيم صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، ارفقها بالتعليق التالي: "تعازي لعائلة ومحبي الفنان القدير جوزيف عبود.. الله يرحمك ويصبر اهلك".

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