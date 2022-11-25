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فنون ومشاهير

"جبل" نعى "مختار الهيبة".. ماذا عن موعد الدفن؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 11:00
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نعى الممثل السوري تيم حسن، الممثل الراحل جوزيف عبود، والذي شاركه بعدد من المشاهد في مسلسل الهيبة الذي أدّى فيه عبود دور المختار بينما لعب حسن شخصية "جبل شيخ الجبل".

ونشر تيم صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، ارفقها بالتعليق التالي: "تعازي لعائلة ومحبي الفنان القدير جوزيف عبود.. الله يرحمك ويصبر اهلك".
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وبحسب ورقة النعوة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة مار انطونيوس الكبير في جديدة المتن، على ان يوارى الثرى في مدافن العائلة بالحدث – الخريبة.
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