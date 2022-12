انتحار فنان شهير عن 40 عاماً.. تفاصيل مروعة وهذا ما أكدته زوجته

جدير بالذكر أن ستيفن بوس عرف من خلال مشاركته في مشروع Wade Robson على قناة MTV.كما أصبح منافس في So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.وكان ستيفن بوس قد حجز يوم الإثنين الماضي غرفة في فندق Oak Tree Inn القريب من منزله في كاليفورنيا، وعثر عامل نظافة في الفندق على جثته صباح أول من أمس الثلثاء، حيث أُصيب بطلق ناري في رأسه.