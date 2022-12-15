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فنون ومشاهير

انتحار فنان شهير عن 40 عاماً.. تفاصيل مروعة وهذا ما أكدته زوجته

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:00
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أعلنت أليسون هوكر بوس خبر انتحار زوجها ستيفن تويتش بوس عن عمر يناهز 40 عاماً.

وأصدرت أليسون بوس، بياناً تعلن من خلاله وفاة زوجها تضمن الآتي: "إنه من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع بوفاة زوجي ستيفن، الذي كان يضيء كل غرفة يدخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكان نشر الحب والضوء هي كل شيء بالنسبة له، كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهاماً لمحبيه".
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وفي ختام البيان وجهت أليسون رسالة لزوجها تضمنت "ستيفن، نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائماً آخر رقصة".
 


جدير بالذكر أن ستيفن بوس عرف من خلال مشاركته في مشروع Wade Robson على قناة MTV.

كما أصبح منافس في So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.

وكان ستيفن بوس قد حجز يوم الإثنين الماضي غرفة في فندق Oak Tree Inn القريب من منزله في كاليفورنيا، وعثر عامل نظافة في الفندق على جثته صباح أول من أمس الثلثاء، حيث أُصيب بطلق ناري في رأسه.

المصدر: زهرة
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