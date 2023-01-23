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فنون ومشاهير
الفنانة المعروفة تخرج عن صمتها... هل تدهورت حالتها الصحيّة بسبب مرض السرطان؟
Lebanon 24
23-01-2023
|
06:36
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ردا على شائعات تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان، كشفت الفنانة سمية الألفي أنها بصحة جيدة حالياً بعد تعافيها التام من المرض.
ونفت في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية مصرية، الشائعات المتداولة حول تدهور صحتها بسبب مرض السرطان، قائلة: "مر عام على جراحة السرطان، والتقارير الطبية أكدت أنني بصحة جيدة الآن وتعافيت من المرض بعد إجراء العملية الجراحية"، مؤكدة "أن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافي منه أمر صعب للغاية".
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وأعربت الفنانة المصرية عن دهشتها من الشائعات التي تصدر عن حالتها الصحية، لافتة إلى أنها ستخضع لفحوص طبية كل 3 أشهر للاطمئنان على حالتها الصحية بعد التعافي.
وتابعت: "أتمنى ألا يعود السرطان مرة أخرى، ولم أتحدث عن تفاصيل مرضي على الإطلاق أو تفاصيل العلاج، وعام 2022 كان صعبا للغاية، وعشت سنة صعبة ومؤلمة لأن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافي منه صعب للغاية". (العربية)
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