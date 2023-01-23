مغنية وممثلة شهيرة غائبة عن الأضواء.. ما القصّة؟

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كشف أحد المصادر عن السبب الذي يكمن وراء غياب المغنية والممثلة الشهيرة "ليدي غاغا" في الآونة الأخيرة عن الأضواء، وقال إن ذلك يعود لحرصها على التركيز على دورها في فيلم "جوكر" المقبل، حيث أكدت الأنباء أن ليدي غاغا منغمسة تماماً في العمل على هذا الدور.وتم اختيار غاغا للتمثيل أمام ماكين فينيكس في التكملة المرتقبة لفيلم "جوكر" الذي بدأ في 2019، حيث أعلنت آنذاك عن مشاركتها في الانتاج.