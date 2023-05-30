واصلت السورية إنجي خوري اتهاماتها وادعاءاتها ضد الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، مشددةً على أنه والد طفلها "محمد"، الذي لم يولد بعد.



وشاركت أنجي متابعيها عبر حسابها في "تيك توك" مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، مدعية أن والد طفلها هو أدهم نابلسي، كما حذفت جميع صورها الجريئة من حسابها في "إنستغرام" واستبدلتهم بصور للنابلسي ولجنينها، ولقطات لها مرتديةً الحجاب.

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وشاركت خوري متابعيها صورة سونار للجنين، موجهة من خلالها رسالة للنابلسي أوضحت فيه أن الجنين في بطنها هو ابنه الذي اسمته "محمد"، لافتةً إلى أنه مضى على حملها ما يقارب الـ3 أشهر.

وكتبت في تعليقها: "هاد ابنك و بل حلال انت قلتلي ما بجيب ابن حرام عا هل دنيه متل اكتير عالم و هاد ابنا محمد بل حلال تلات تشهور حسستني بل غرفة يا زليم قلبك حجر الأساس ايمام جميع".



وهاجمت انجي عائلة نابلسي وتحديدًا والدته، لافتةً إلى أنها وابنها ناما في الجامع بسبب رفضهم لها.



كما اتهمت نابلسي بالاعتداء عليها بالضرب، إذ كتبت في إحدى المنشورات: "ما رح طعمي من حرام مو انت كنت تقلي انتي اهليك تعموكي بل حرام يا ابن الحرام يا ادهم نابلسي تعا انقبر خدني يمكن البيبي مت بي بطني ضربتك ع بطني يا وسخ يا معشر تفي عليك و ع امك".

بالإضافة لذلك، شاركت خوري صور للنابلسي مُشيرةً إلى أن ابنهم سيصبح مثله إمام جامع، لكنه لن يعتدي على النساء، كما طالبته بدفع مصروف لابنهما.



وشددت على أنها متزوجة من نابلسي بـ"الحلال"، مؤكدةً أنه سيخرج عن صمته ويعلن عن أبوته لطفلها.(البوابة)



