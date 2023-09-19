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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الممثل الشهير في والدته

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:50
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غيب الموت والدة الفنان المصري إسلام إبراهيم بعد صراع مع المرض.

وأعلن إسلام إبراهيم، الخبر من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أمي في ذمة الله أنا لله وأنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
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وتابع "والذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وأنا إليه راجعون البقاء لله والدوام لله، لله ما اعطى والله ما اخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى".
 
 
وانهار الفنان إسلام إبراهيم، أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط. (نواعم) 

 
المصدر: نواعم
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