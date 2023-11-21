قيس الشيخ نجيب الأعلى أجراً.. مبلغ خيالي تقاضاه عن مسلسل "الخائن"!

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يُحقق مسلسل "الخائن" نجاحا كبيرا وذلك بعد عرض 15 حلقة منه.وتم تصوير المسلسل في تركيا ودفعت مبالغ كبيرة وأجور عالية للممثلين الذين اركوا فيه بسبب غيابهم عن عائلاتهم لفترة طويلة لتصوير العمل.وترددت معلومات ان الممثل السوري قيس الشيخ نجيب من الممثلين الأعلى أجرا في العمل علما انه تقاضى مبلغ 400 ألف دولار عن مسلسل "ستيليتو".وترجح المعلومات ان الأجور تراوحت في "الخائن" ما بين نصف مليون دولار و700 ألف دولار.يُذكر ان "الخائن" من بطولة قيس الشيخ نجيب والممثلة السورية سلافة معمار بالاشتراك مع الممثلة السورية مرام علي ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. (الجديد)