خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)

توفي المطرب السوري وضاح إسماعيل، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض العضال.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، المطرب الراحل الذي وفاته المنية في المغترب عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنه عضو فيها بصفة مطرب وملحن.

Advertisement

وبدأ وضاح إسماعيل حياته الفنية كعازف عود، ثم انتقل إلى التخصص في الغناء، حيث درس الموسيقى والغناء وأساليب العزف على آلة العود على أيدي كبار الموسيقيين.

ونال إسماعيل المرتبة الأولى في برنامج "طريق النجوم"، وشغل معاون رئيس دائرة الموسيقى في إذاعة دمشق، وله مشاركات في مهرجانات عديدة داخل سوريا وخارجها.



كما شارك في مهرجان الأغنية السورية الثاني والثالث والرابع، ونال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أورنينا لأفضل (صوت رجال) عامي 1994 و1997، وشارك في مهرجان الأغنية العربية الخامس، ومثَّل سوريا في مصر للغناء في دار الأوبرا بالقاهرة لأربع مرات.



كذلك مثّل "إسماعيل" بلاده بمهرجان المدينة في تونس، وشارك في مهرجان الأغنية العربية في البحرين، واشترك في الدورات الخمس لمهرجان تدمر السياحي، والسهرات التلفزيونية، والمسرحيات الغنائية. (فوشيا)