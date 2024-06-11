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فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يعترف: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة

Lebanon 24
11-06-2024 | 14:43
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 كشف الممثل رفيق علي أحمد خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي ريكاردو كرم، أنه تزوج من حبّ حياته "جمال" الّتي تنتمي إلى الطائفة الدرزية.

وفي الحلقة، سأل الإعلامي ضيفه عن حياته الشخصية، فردّ الأخير موضحاً أنه أُغرم غراماً شديداً بزوجته "جمال" قديما، وكونها من طائفة طائفة الدروز الموحدين تزوجا "خطيفة" بعد 8 أعوام من التعارف.

 وتابع الممثل بالقول: "أنجبنا ولدين والله يخلي أولاد العالم وهما جبراء وهنا. يعمل جبران في مجال التسويق بدبي أما هناء فهي حاليا في باريس تعمل في مجال الأزياء".

 وروى الممثل قصة تسمية ابنه جبران، كاشفاً أن الأشخاص من حوله فضّلوا تسميته "زين العابدين" فيما أرادت عائلة زوجته تسميته مروان، لينتهي به الأمر بتسميه جبران باعتباره اسم "مسيحي".

أما عن قصة حبه مع زوجته، فقال رفيق علي أحمد: "الحياة الزوجية ليست سهلة أبداً وهذه المؤسسة فيها تضحيةً بشكل كبير. وإذا كانت هذه العلاقة مبنية على حب فسيضع الله بينهما "مودة ورحمة". (lbc)

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