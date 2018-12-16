فنون ومشاهير

فنانة عربيّة تتخطّى الحدود الحمراء بإيحاءات جنسيّة! (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2018 | 15:10
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 أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الجدل مجددًا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو نشرته على حسابها بتطبيق "سناب شات".

وظهرت بدرية أحمد في الفيديو وهي تتناول "الآيس كريم" بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا؛ ما أثار غضب العديد من المعلقين الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

@eremnews . . بدرية أحمد تثير الجدل بـ”إيحاءات جنسية” . . #إرم_نيوز #مشاهير #الإمارات #أخبار #منوعات #سناب #سنابات #بدرية_احمد

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وطالب أحد المعلقين مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل، قائلًا: "متى تتصرف المباحث الإلكترونية الإماراتية؟".
وكانت بدرية أحمد قد خلعت الحجاب قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي.


المصدر: ارم نيوز
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