فنانة عربيّة تتخطّى الحدود الحمراء بإيحاءات جنسيّة! (فيديو)

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الجدل مجددًا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو نشرته على حسابها بتطبيق "سناب شات".



وظهرت بدرية أحمد في الفيديو وهي تتناول "الآيس كريم" بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا؛ ما أثار غضب العديد من المعلقين الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء.



وطالب أحد المعلقين مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل، قائلًا: "متى تتصرف المباحث الإلكترونية الإماراتية؟".وكانت بدرية أحمد قد خلعت الحجاب قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي.