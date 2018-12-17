فنون ومشاهير

بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات

Lebanon 24
17-12-2018 | 13:02
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في أول تعليق إيجابي بعد مشاركتها في "ملكة جمال الكون" من دون الوصول الى مرتبة متقدمة، كما كانت التوقعات، توجهت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه الى مايا رعيدي بالقول: نحبك وفخورون بكِ جدا جدا".

 

وكانت توّجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غراي (24 عاماً)، ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك فجر الاثنين بمشاركة 94 ملكة جمال.

 

وحصلت تامارين غرين (24 عاماً) من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني غوتيريز (19 عاماً)، على لقب الوصيفة الثانية.



We love you Mayousha and always always proud of you @mayareaidy👑

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih) on






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