فنون ومشاهير

بعد إلغاء المتابعة على "إنستغرام"... هل انتهت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني للأبد؟

Lebanon 24
21-11-2020 | 09:00
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انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة الفنان المصري عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام".

غير أن تقارير نفت هذه المزاعم، الجمعة، مؤكدة أن عمرو دياب لا يتابع من خلال حسابه على "إنستغرام" سوى حسابين، هما الخاص بشركته الإنتاجية "ناي" والثاني الإذاعة التي يملكها "دياب إف إم".

وبحسب مجلة "سيدتي"، فإن عمرو دياب لا يتابع حتى من خلال حسابه الرسمي الحسابات الخاصة بأبنائه الأربعة، ولا أي حسابات للفنانين، ويستخدم منصته للتواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأعماله الفنية فقط، والتي سبق وأن استخدمها لتقديم دينا الشربيني بطريقة رسمية إلى جمهوره، وذلك بنشر صورة تم التقاطها في أسبانيا، دون توضيح طبيعة علاقته بها.
كذلك ما يؤكد عدم صحة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني هو أنه لا يزال يحتفظ بكل صوره والمقاطع المصورة التي تجمعه بها عبر "إنستغرام".

كما أكد السيناريست المصري، تامر حبيب، الجمعة، لصحيفة "الوطن" المصرية أن دينا الشربيني هي المرشحة الأولى والأساسية لمسلسل عمرو دياب على شبكة "نيتفلكس" الأميركية.

وتدحض الأدلة السابقة كل ما تردد مؤخرا بشأن تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعدما كشف مصدر مقرب منهما عن وقوع شجار بينهما في أحد الأماكن الساحلية.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.
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