18
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
13-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية من خلال نشرها عدة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه راقدة على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على حالتها بعد الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.
وقالت فيفي عبده، إنها كانت غائبة في الفترة الماضية لأنها كانت "تعبانة أوي"، مشيرة إلى أنها تتحسن حاليًا، وحالتها الآن مستقرة.
وسادت حالة كبيرة من الجدل في الأيام الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدتها القدرة على السير.
وكانت قد ظهرت في فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" في منتصف كانون الأول الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.
يذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.
الأكثر قراءة
نائب في حال حرجة
Lebanon 24
نائب في حال حرجة
05:27 | 2021-01-13
13/01/2021 05:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت تتمة فيديو بعبدا.. تسريب جديد لم يُكشف عن كلام عون!
Lebanon 24
مفاجآت تتمة فيديو بعبدا.. تسريب جديد لم يُكشف عن كلام عون!
06:40 | 2021-01-13
13/01/2021 06:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:22 | 2021-01-13
13/01/2021 09:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
Lebanon 24
23 قتيلا بغارات إسرائيلية على مواقع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" شرقي سوريا فجرا
10:00 | 2021-01-13
13/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
12:40 | 2021-01-13
13/01/2021 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2021-01-13
ساندرا ابنة معتصم النهار.. نسحة مصغّرة عنه (صورة)
18:00 | 2021-01-13
فيديو أحدث ضجة.. أصالة وطليقها أيمن الذهبي في "من سيربح المليون" منذ 20 عاماً
15:00 | 2021-01-13
نجم "الهيبة" يفاجئ الجمهور بخطوبته.. ما علاقة هشام حداد؟ (صورة)
12:40 | 2021-01-13
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
12:00 | 2021-01-13
الدراما تقطع التصوير.. الاقفال الشامل يعرقل خريطة رمضان
09:00 | 2021-01-13
رسالة رومنسية من زوج صباح الجزائري "ام عصام" اللبناني: حافظت عليك 38 سنة
فيديو
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 03:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
14/01/2021 03:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
14/01/2021 03:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact