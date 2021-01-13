فنون ومشاهير

فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

Lebanon 24
13-01-2021 | 23:00
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كشفت الفنانة فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية من خلال نشرها عدة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه راقدة على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على حالتها بعد الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت فيفي عبده، إنها كانت غائبة في الفترة الماضية لأنها كانت "تعبانة أوي"، مشيرة إلى أنها تتحسن حاليًا، وحالتها الآن مستقرة.

وسادت حالة كبيرة من الجدل في الأيام الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدتها القدرة على السير.

وكانت قد ظهرت في فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" في منتصف كانون الأول الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.

يذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.
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