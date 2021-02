فاجأت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي باسم "السلطانة هويام"، متابعيها بنشر فيديو قديم سجل لها أثناء مشاركتها في برنامج المسابقات Deal Or No deal. وتبين أن هذا حدث منذ ما يقرب من 16 عاماً وهو ما أشارت إليه في التعليق: "منذ ما يقرب من 16 عاماً شاركت في Deal Or No Deal. والسبب أنني لم أكن أمتلك المال اللازم لأشتري مطبخاً جديداً لأمي. فقد كان مطبخها قديماً جداً. لم أربح في ذلك اليوم وبكيت كثيراً. وأنا ممتنة لأنني تمكنت من شراء مطبخ جميل لها في سنوات لاحقة".