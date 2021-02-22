موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)

نجحت موهبة لبنانية جديدة بخطف قلوب لجنة تحكيم برنامج The Voice بنسخته الفرنسية خلال مرورها الأول على خشبة المسرح السبت، عبر شاشة TF1.وقدّمت الشابة لارا بو عبدو، التي لا يتجاوز عمرها 16 عاماً، أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز، وتفاعل مع صوتها وقوته لجنة التحكيم التي عبر أعضائها عن اعجابهم به، لتستدير لها الفنانة الفرنسية أمال بانت، ومن ثم قرّر النجم الفرنسي فلوران باني أن يستدير بدوره للشابة في اللحظات الأخيرة.تفاعل الجمهور اللبناني بشكل واسع مع محاولة الشابة وفوزها، وأثنوا على اختيارها الغناء باللغة العربية وعلى قدراتها وصوتها الجميل، متمنيين لها النجاح في باقي مراحل البرنامج.يذكر أن النجمة هبة طوجي كانت من أبرز المشاركين في البرنامج بنسخته الفرنسية وحققت نجاحاً باهراً ووصلت الى المرحلة النصف نهائية وكانت في غاية التألق بكافة المراحل.