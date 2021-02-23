فنون ومشاهير

ديانا حداد تصدم متابعيها بـ لوكها الجديد.. وهذه كانت نصيحتها

Lebanon 24
23-02-2021 | 06:00
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نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فاجأت فيها متابعيها بقص شعرها قصير، وظهرت بإطلالة لافتة واضعةً ماكياج ناعم بألوان ترابية، وعلقت على الصورة قائلةً: " كوني قوية .. لأجلك انتِ ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك، كوني أجمل مما يظنون كوني كما تحبين دائماً ، كوني صعبة الكسر، كوني رائعة مختلفة، كوني دائماً أنتِ".
يذكر أن حداد طمأنت متابعيها مؤخراً بعد خضوعها لعملية صغيرة بمعدتها، وذلك بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي شكرت فيه كل من سأل عنها وأرسل لها دعاء بالشفاء.
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