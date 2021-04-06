فنون ومشاهير

بعد تلقيها اللقاح... فنانة تشتكي من أعراض غريبة! (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2021 | 19:05
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أكدت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، ظهور بعض الأعراض عليها بعد تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متسائلة هل يمكن أن يكون ذلك بسبب اللقاح.

ونشرت شيماء سليمان مقطع فيديو عبر حساب "سناب شات"، ظهرت فيه وقالت إنها تعاني من احمرار في الأنف وتورّم في الشفتين.

وأبدت شيماء سليمان حيرتها من تلك الأعراض، التي ظهرت عليها، متسائلة عن سبب حدوث هذه المشكلة، حيث اعتقدت أن هذا ربما يكون بسبب تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت شيماء سليمان قد فاجأت جمهورها قبل نحو شهرين، بإعلانها اعتزال التمثيل على المستوى الدرامي للتلفزيون، وذلك بشكل نهائي دون عودة، موضحة أنها لن تكون موجودة في هذا المجال وستظل تغني وتظهر في المسرح فقط.


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