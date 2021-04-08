فنون ومشاهير

مفاجأة من العيار الثقيل: أصالة تزوجت نائباً أصغر منها.. وهذه الصورة الأولى للعريس

Lebanon 24
08-04-2021 | 09:00
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في مفاجأة من العيار الثقيل ، علمت "الجرس" ان الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت من نائب برلماني مصري أصغر منها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان وانتهاء شهور العدة.

 

وأعلن الصحافي المصري خالد صواف لـ "الجرس" ان العريس من محافظة الإسكندرية ويصغر أصالة بـ 3 سنوات.

 

وزوج أصالة الثالث هو نائب مجلس النواب المصري عن دائرة الرمل  أحمد عبد المجيد وعضو حزب "مستقبل وطن".

 

  

 

والزواج تم منذ 3 أسابيع الا ان أصالة تكتمت عنه، بحسب "الجرس".

وهي تزوجت من قبل من المنتج أيمن الذهبي وأنجبت منه أبنائها شام وخالد الذهبي، وأيضاً المخرج طارق العريان الذي أنجبت منه طفليها آدم وعلي العريان، وأعلنت انفاصلها عنه في بداية عام 2020.

المصدر: الجرس
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