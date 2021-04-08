أول رسالة من جومانا مراد بعد وفاة ابنتها ديانا.. هذا ما قالته

خرجت الفنانة السورية جومانا مراد عن صمتها وأعربت عن امتنانها وشكرها لأصدقائها لتقديمهم واجب العزاء في ابنتها ديانا ربيع، التي توفيت الأسبوع الماضي.

ونشرت جومانا بوست عبر "انستغرام" وكتبت: "نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا، الحبيبة ديانا ربيع بسيسو، سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق احدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب، وتبقى ارادة الله فوق كل شيء والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".

والجدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد أعلنت الاسبوع الماضي وفاة ابنتها ونشرت عبر انستغرام صورتها وعلقت: "الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

وأضافت: "فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. ياااااارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب، والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".