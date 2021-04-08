فنون ومشاهير

أول رسالة من جومانا مراد بعد وفاة ابنتها ديانا.. هذا ما قالته

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-810839-637534688042349229.jpg
Doc-P-810839-637534688042349229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرجت الفنانة السورية جومانا مراد عن صمتها وأعربت عن امتنانها وشكرها لأصدقائها لتقديمهم واجب العزاء في ابنتها ديانا ربيع، التي توفيت الأسبوع الماضي.

 

ونشرت جومانا بوست عبر "انستغرام" وكتبت: "نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا، الحبيبة ديانا ربيع بسيسو، سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق احدى وسائل التواصل الاجتماعي".

 

وأضافت: "الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب، وتبقى ارادة الله فوق كل شيء والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".

 

والجدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد أعلنت الاسبوع الماضي وفاة ابنتها ونشرت عبر انستغرام صورتها وعلقت: "الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

 

وأضافت: "فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. ياااااارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب، والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

 

المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:50 | 2021-04-08
15:30 | 2021-04-08
15:00 | 2021-04-08
13:56 | 2021-04-08
12:45 | 2021-04-08
09:00 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website