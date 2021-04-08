رقم فلكي.. محمد رمضان يدفع تعويضا ضخما للطيار المصري ويستفز الجمهور بفيديو داخل حمام السباحة!

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أصدرت حكمها في قضية التعويض المرفوعة بحق الفنان محمد رمضان.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر.

وطالبت الدعوى رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية بعد نشره صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار المتضرر، حسبما ذكر موقع "المصري اليوم".

ولاحقا تعرّض رمضان لهجوم شديد بعدما قام بنشر فيديو له داخل "حمام السباحة"، وهو يجلس داخل "عوامة" ويرمي أوراقاً تشبه الدولارات في الهواء، في أول تعليق له على الحكم بإلزامه بدفع ستة ملايين جنيه في دعوى الطيار أشرف أبواليسر، بما يوحي بأن المبلغ لا يهمه في شيء.

وهاجم عدد من متابعي رمضان، من خلال التعليقات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قائلين: "نعمة وهتزول منك"، و"كفاية استفزاز" و"كل دا عشان خلوك تدفع الـ٦ مليون"، و"اللي جه بالساهل راح بالساهل".

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.