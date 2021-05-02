فيديو طريف لسيدة تعلّق على "2020".. ونادين نسيب نجيم: "ما اهضمك يا حجة"

لا يزال مسلسل "2020" يلقى أصداء جماهيرية واسعة في لبنان والعالم العربي، حيث ينافس في السباق الدرامي الرمضاني بقوة، مع الإشادة بأدوار البطلين قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

وتحرص نجيم على مشاركة المتابعين بتعليقات الجمهور على المسلسل، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو طريف لسيدة تعلّق على أداء نادين في العمل، وتبدي خوفها على إحتمال أن تنكشف شخصية "حياة" في المسلسل، حيث تؤدي نجيم دور الضابط في قوى الامن المتخفية بشخصية مختلفة ضمن مهمة رسمية لايقاع قصي خولي "صافي" الخارج على القانون في شباك الامن. وعلّقت نادين على الفيديو قائلة: "يا حبيبة قلبي يا حجة الله يطول بعمرك ما اهضمك لا تخافي عليي بوعدك رح كون قدها".

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وحقق الفيديو اعجاب العدد الكبير من المتابعين، الذين أعادوا نشر الفيديو على حساباتهم.