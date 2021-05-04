فنون ومشاهير

زوجة باسم ياخور تبكي بسببه.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
04-05-2021 | 05:46
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تحدثت زوجة النجم باسم ياخور رنا الحريري عن إعجابها وصدمتها من أحد مشاهد زوجها في مسلسله الرمضاني "على صفيح ساخن"، والذي ينافس فيه ضمن السباق الرمضاني الحالي.

 

وشاركت رنا متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصور للمشهد الحزين، الذي ظهر فيه باسم وهو يبكي بحرقة وعلامات القهر بادية على ملامحه.

 

وعلّقت عليها بالقول : "خلصت الحلقة.. بس هالمشهد لسه عم ينعاد ويتكرر براسي.. كيف بدي أقنع حالي أنو هاد كان تمثيل أنا بالعادة ما بتأثر بالمسلسلات بس اليوم قدرت تبكّيني"... ليردّ عليها باسم من خلال التعليقات مازحاً: "رنوشتي تمثيل حبيبتي تمثيل"، مع وجوه ايموجي ضاحكة.

A post shared by Rana Alhariri رنا الحريري (@rana_alhariri)

 

 

 

يُذكر أن المسلسل السوري يضمّ كلاً من النجوم السوريين: باسم ياخور، وسلوم حداد، وعبدالمنعم عمايري، وميلاد يوسف، والجزائرية أمل بوشوشة. ويروي قصة عائلة سورية تواجه تحدّيات مختلفة في الحياة.

المصدر: لها
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