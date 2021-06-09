فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة ممثلة مشهورة!

نشرت الفنانة فاطمة كشري صورة لها في المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية احتاجت إلى إجراء جراحة عاجلة، في شهر آذار الماضي، لكن بعد خروجها من المستشفى تدهورت حالتها بشكل واضح، بعد حدوث مضاعفات خطيرة وخطأ طبي فادح.وروت الفنانة فاطمة الشهيرة بـ "فاطمة كشري"، تفاصيل تغيبها عن موسم رمضان 2021 بسبب المرض، والاكتفاء بالعمل التي اعتادته على عربة "كشري الطيب"، قائلة إن بداية الأزمة ترجع إلى شعورها بآلام في منطقة البطن، وبعد عرض على أكثر من طبيب شخص حالتها أنها مصابة بالفتاق.وتضيف طلب منها طبيب آخر إشاعة طبية لتتفاجأ بأن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية أهمل في حقها وترك شاشا في بطنها من الداخل، وكانت هي السبب في أن يظل الجرح غير ملئتم لعدة أيام، على حد وصفها.وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، مؤكدا تكفلهم بمصاريف علاجها، رغم كونها غير عضوة بالنقابة.وأوضح "مكرم" لصحيفة "الوطن" المصرية: "تواصلت فاطمة معي ومع الدكتور أشرف زكي الذي قرر أن تتكفل النقابة بمصاريف علاجها، بالإضافة إلى متابعة حالتها الصحية أولا بأول، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، برغم كونها ليست عضوة في النقابة".وروت فاطمة كشري تفاصيل أزمتها الصحية في تصريحات صحفية "كنت لسة حاسة بالألم في المنقة اللي عملت فيها العملية، روحت للدكتور تاني قالي هناخد عينة من الصديد نحللها ونشوف فيه إيه، وقالي لازم نفتح تاني علشان ننضف الصديد، والموضوع اتكرر 3 مرات لحد دلوقتي كل شوية يشق بطني وأنا تعبت، ومش عارفة فيا إيه، كل اللي بيعملوا الفتاق بيخفوا بسرعة اشمعنا أنا وطول الوقت بقوله أنا حاسه أن فيه حاجه غلط يقولي لا، وبقالي 3 شهور علي الوضع ده، بعيط من الوجع اللي فيا".وأضافت: "أنا باستغيث يا ريت دكتور كبير يشوف مالي وفيا إيه.. أنا روحي بتتسحب مني".يذكر أنّ فاطمة كشري، واحدة من أقدم وأشهر كومبارسات السينما والدراما، بدأت مشوارها الفني مع فيلمي «صراع الأحفاد» و«كتيبة الإعدام»، وكانت تتقاضى حينها 10 جنيهات، وهي واحدة من الفنانات اللائي تركن بصمة في كل دور قدمته وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها فاطمة كشري مسلسل "ضل راجل"، في السباق الرمضاني السنة الماضية.