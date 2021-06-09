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فنون ومشاهير
وائل كفوري وإليسا معاً في موسم الرياض
Lebanon 24
09-06-2021
|
23:00
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يحيي الثنائي وائل كفوري وإليسا حفلة مشتركة 17 الجاري، ضمن أمسيات موسم الرياض في السعودية، اشترطت من أجلها أمور عدة لكي يستطيع الجمهور حضورها كسائر حفلات الفنانين الذي سيحيون تلك السهرات.
وتحرص إدارة هيئة الترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات، على أن تكون الإجراءات الخاصة بمنع انتشار عدوى كورونا مطبقة بالشكل المطلوب حرصا على سلامة الحاضرين والفنانين والمنظمين، لذا تفرض ارتداء الكمامات الطبية ويمنع دخول أي شخص من دون قياس درجة الحرارة كما يمنع حضور الأطفال أقل من 15 سنة.
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