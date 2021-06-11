فنون ومشاهير

بعد الهجوم عليها بسبب ظهورها بالأحمر والبطن المكشوف عقب وفاة ابنتها.. جومانا مراد تبكي وتخرج عن صمتها (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2021 | 12:00
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خرجت الفنانة السورية جومانا مراد عن صمتها إزاء هجوم واسع تعرضت له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها بملابس باللون الأحمر، بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها.

 

وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "الكثيرون لديهم عقل يميزون به ويعلمون أن الحزن ليس في الثياب، ولكنه في القلب"، مؤكدةً أنّ عليها واجبات عائلية تجاه ولديها وزوجها ومسؤوليات كبرى. وأضافت: "لابد أن تستمر الحياة  الحمدلله على كل شيء".

 

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وكانت الممثلة السورية شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورتين جمعتاها بمواطنتها وزميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر، بينما تميّز الـ"توب" بتصميم البطن المكشوف.

 

وقالت مراد في تعليقها على الصور: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمه واللمه والجمعه الحلوة".

 

وأضافت: "والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين".

 

 

وكشفت سوزان نجم الدين أنّ الأخيرة بكت كثيراً بسبب الانتقادات التي طالتها. وقالت: "حكيت معها لقيتها عم تبكي وقلت لها انت هدول العالم ما لازم يبكوكي اذا بتفوتي على بروفايل كل واحد فيهم بتلاقيه زيرو ومنه معروف من هو وشغلته بس يفش عقده".

المصدر: لها
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