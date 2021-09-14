فنون ومشاهير

بعد اتهامه بتعنيف وضرب حبيبته اللبنانية وتوقيفه في دبي.. هكذا ردّ الفنان العراقي سيف نبيل (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:00
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بعد اتهامه بتعنيف حبيبته وتوقيفه من جانب الشرطة الإماراتية، حرص الفنان العراقي سيف نبيل على الردّ بطريقة بسيطة من خلال مقطع فيديو يؤكد تواجده في أحد الأماكن في دبي وبأنه حرّ طليق.

 

وفي التفاصيل، بدأت القصة مع الإعلامي ايلي باسيل الذي أطلّ عبر قناته الخاصة في "يوتيوب" وكشف في معلومات خاصة ان الشرطة الإماراتية القت القبض على سيف نبيل بتهمة تعرّضه بالضرب بشكل مبالغ به لصديقته اللبنانية.

 

وقال باسيل إن المغني العراقي قُبض عليه بعد اعتدائه بالضرب على حبيبته اللبنانية بسبب الغيرة، وتطور الأمر بينهما إلى تحرير محاضر ضبط، حيث انتقل الخلاف إلى المحاكم، بعد قضائهما ساعات في مركز الشرطة الإماراتي.

 

ولفت إلى أن سيف ممنوع من السفر خارج الإمارات حتى انتهاء القضية.

 

ورغم ان النجم العراقي لم يعلّق مباشرةً على الخبر الشائك، إلا أنه أكد تواجده في دبي وبأنه حرّ ويمارس نشاطاته اليومية بشكل طبيعي من خلال صور ومقاطع فيديو نشرها عبر السوشيال ميديا من النادي الرياضي ومن داخل منزله، متجاهلاً الرد على أسئلة متابعيه وكل الانتقادات والاتهامات التي رافقت انتشار خبر تعنيفه لحبيبته.

 

 

 
 
المصدر: لها
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