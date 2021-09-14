فنون ومشاهير

ممثل شهير يكشف: إصابتي بـ"كورونا" جعلت السرطان يبدو "أمرا سهلا للغاية"

Lebanon 24
14-09-2021 | 16:00
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روى الممثل الأميركي، جيف بريدجز، رحلته الشاقة مع الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بداية العام الحالي.

وكشف بريدجز (71 عاما) في بيان عبر موقعه الرسمي أنه أصيب بفيروس كورونا أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي من السرطان.

وقال إنه تلقى رسالة بعد الكيميائي في 7 كانون الثاني الماضي، تفيد بأنه أصيب بـ(كوفيد-19)، ليتم نقله مع زوجته إلى المستشفى، بعد أن ثبت إصابتها هي الأخرى بالفيروس التاجي.
وأشار إلى أنه مكث في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا لمدة 5 أسابيع، بينما ظلت زوجته لمدة 5 أيام فقط.

وأوضح أن سبب طول مدة وجوده في المستشفى هو أن جهازه المناعي أُصيب من العلاج الكيماوي، وأكد أن إصابته بكورونا تجعل السرطان يبدو وكأنه أمرا سهلا للغاية.

وأفصح بريدجز لمعجبيه في بيانه أنه بينما مر بلحظات من الألم الشديد، فإنه شعر بالسعادة والفرح معظم الوقت، وشعر أن الحياة قصيرة وجميلة.

وأضاف جيف بريدجز أنه تلقى الآن جرعتين من لقاح "كورونا" و"يشعر بتحسن كبير"، كما أعلن أن سرطانه بات في حالة هدوء.

ولفت إلى أن حجم الكتلة في جسمه تقلصت لتصبح في حجم الرخام.

وتم تشخيص إصابة جيف بريدجز بسرطان الغدد الليمفاوية في شهر تشرين الأول الماضي.

وكان بريدجز أعلن في شهر آذار الماضي إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ولكنه أكد لمعجبيه أنه تأخر في الإعلان بعدما شعر أنه قادر على هزيمته.
المصدر: سبوتنيك
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