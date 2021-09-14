بعيدا عن الـ"أم تي في"... نوال بري و"سيلفي"! (صورة)

بعيدا عن العمل كمراسلة على الارض في محطة الـ"ام تي في"، نشرت الاعلامية نوال بري صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تأخذ "سيلفي".