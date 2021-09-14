فنون ومشاهير

بعيدا عن الـ"أم تي في"... نوال بري و"سيلفي"! (صورة)

Lebanon 24
14-09-2021 | 10:40
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بعيدا عن العمل كمراسلة على الارض في محطة الـ"ام تي في"، نشرت الاعلامية نوال بري صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تأخذ "سيلفي".
 
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نوال بري

سيلفي

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