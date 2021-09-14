إليكم فارق العمر بين أصالة وزوجها

بعد إعلان إرتباطهما بشكل رسمي، تساءل المتابعون عن فارق العمر بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، فاتضح أنهما في نفس السن، والفارق هو بالشهور فقط، فالإثنان يبلغان الـ 52 عاماً.