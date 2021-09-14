فنون ومشاهير

إليكم فارق العمر بين أصالة وزوجها

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:06
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بعد إعلان إرتباطهما بشكل رسمي، تساءل المتابعون عن فارق العمر بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، فاتضح أنهما في نفس السن، والفارق هو بالشهور فقط، فالإثنان يبلغان الـ 52 عاماً.
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​فائق حسن

أصالة

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