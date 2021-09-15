بعد أن فقدت والديها.. رسالة مؤثرة من حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

وجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا، لوفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



وكتب الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

أضاف: «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس».



تابع : "إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها."