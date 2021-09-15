فنون ومشاهير

بعد أن فقدت والديها.. رسالة مؤثرة من حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

Lebanon 24
15-09-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-864030-637673003078872328.jpg
Doc-P-864030-637673003078872328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا، لوفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتب الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".
أضاف: «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس».

تابع : "إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-09-15
03:00 | 2021-09-15
02:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
01:00 | 2021-09-15
23:22 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website