شاهدوا رومانسية أصالة مع زوجها (صورة)

إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجمة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن. وظهر الثنائي في الصورة برومانسية لفتت الأنظار، وهما يرتديان ملابس بيضاء وحولهما بالونات.

وكانت أصالة قد تلقت تهاني من قبل جمهورها وأصدقائها من النجوم والمشاهير بعد إعلان زواجها إلى الشاعر العراقي فائق حسن.يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي بعد ما تسرب الخبر، وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.