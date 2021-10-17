فنون ومشاهير

عمرو دياب​ يطرح أغنية "ببتدي من الزيرو"

Lebanon 24
17-10-2021 | 23:00
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طرح الفنان المصري عمرو دياب رابع أغنيات ألبومه الجديد المرتقب صدوره قريبا، والذي يحمل عنوان "عيّشني"، والأغنية بعنوان "ببتدي من الزيرو"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي.
ويعد هذا التعاون الثاني بين دياب وقمر في الألبوم، بعد أن تعاونا معا بأغنية "رايقة"، التي حققت نحو 2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، ودخلت الترند على "يوتيوب" في لبنان، وحصلت على المركز الـ11.
وكان دياب أصدر 3 أغنيات من ألبوم "عيّشني"، هي "حلو التغيير"، "رايقة" و"انت الحظ".
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