فنون ومشاهير

هيفا وهبي تُعايد اليسا على طريقتها الخاصة.. وهذا ما قالته لها (صورة)

Lebanon 24
28-10-2021 | 03:00
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عايدت الفنانة هيفا وهبي زميلتها وصديقتها اليسا وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

 

ونشرت هيفا عبر حسابها على تويتر صورة جمعتها باليسا وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي الرائعة اليسا. تذكري دوما كم انتِ محبوبة من الناس الذين هم حولك. استمتعي بهذا اليوم حبيبي".

Happy Birthday to my AWESOME friend @elissakh Always remember how much you are loved by the people around you. Enjoy this special day HaBB 💋💟 🎂 🥳 pic.twitter.com/5304K8iKHk

 
 

يُذكر ان اليسا هي من مواليد 27 تشرين الأول.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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