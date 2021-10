هيفا وهبي تُعايد اليسا على طريقتها الخاصة.. وهذا ما قالته لها (صورة)

عايدت الفنانة هيفا وهبي زميلتها وصديقتها اليسا وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت هيفا عبر حسابها على تويتر صورة جمعتها باليسا وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي الرائعة اليسا. تذكري دوما كم انتِ محبوبة من الناس الذين هم حولك. استمتعي بهذا اليوم حبيبي".

Happy Birthday to my AWESOME friend @elissakh Always remember how much you are loved by the people around you. Enjoy this special day HaBB 💋💟 🎂 🥳 pic.twitter.com/5304K8iKHk

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 27, 2021

يُذكر ان اليسا هي من مواليد 27 تشرين الأول.