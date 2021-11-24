فنون ومشاهير

أبطال "هاري بوتر" يلتقون مجدداً

Lebanon 24
24-11-2021 | 01:00
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يجتمع أبطال سلسلة أفلام "هاري بوتر" مرة أخرى على الشاشة للاحتفال بمرور 20 عاما على إصدار أول فيلم في السلسلة، والذي حمل عنوان "هاري بوتر وحجر الفيلسوف".
وأعلنت شبكة قنوات "إتش بي أو ماكس" أن الاحتفال يشمل تقديم عمل يحمل عنوان "العودة إلى هوغوورتس" سيُعرض في الأول من يناير المقبل.
وسوف يشارك نجوم السلسلة، دانيال رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون، وغيرهم من طاقم التمثيل، إضافة إلى مخرج الفيلم الأول، كريس كولومبوس، في لقاء "لمّ شمل" لمناقشة الأفلام الثمانية بمزيد من التفاصيل.
وسوف يتحدث النجوم، الذين كانوا أطفالا عندما دخلوا عالم الشهرة، عن التغير الذي طال حياتهم بعد تجسيدهم لشخصيات في إطار تحويل سلسلة كتب الأطفال الخيالية للروائية الإنجليزية ج. ك. رولينغ إلى أفلام.
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