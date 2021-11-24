فنون ومشاهير

خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!

Lebanon 24
24-11-2021 | 03:00
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أعلنت الممثلة كارين رزق الله عن عدم مشاركتها في السباق الرمضاني لسنة 2022، وغردت عبر تويتر قائلة: "للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة انا ببوسكن وبحبكن واكيد رح نلتقى بشي تاني قريبا".

للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة 😘😘😘 انا ببوسكن وبحبكن واكيد رح نلتقى بشي تاني قريبا …

 
 

وقد اثارت تغريدة كارين موجة من الحزن بين صفوف متابعيها، ومنهم من تمنى لها التوفيق بخطواتها المقبلة، معلقين: "خسارة للدراما والموسم الرمضاني"، "اكيد رح اشتقلك بس اكيد رح انطرك بالتوفيق…".

المصدر: الجديد
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