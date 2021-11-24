فنون ومشاهير

نجل أصالة يتدخل في وصلة غزل بين والدته وزوجها.. ما قاله مفاجئ

Lebanon 24
24-11-2021 | 16:00
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تحدث الشاعر الغنائي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، عن زوجته بكلمات رومانسية مُعبرًا عن حُبه لها.

وقال حسن عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «ذات لهفة التقينا كان كل شئ يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك انك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل».

وترد أصالة على كلماته: «أنت الحياة وكلّ شي حلو فيها.. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلّك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس أنك عرّفتني على السّعادة المطلقه والأمان والسكينة ومعك بسّ عرفت أنه فيه قلبّ أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بسّ نقطة والنقطة كتير)».

من جانبه ردّ ابن أصالة الأكبر من طليقها أيمن الذهبي، خالد، قائلاً: «أنا ماشفت صوله فرحانة بحياتها زي ماهي معاك ربنا يخليك لينا»، كما علّقت شقيقته شام الذهبي: «الله يحفظكم».

يذكر أن زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.
المصدر: نواعم
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