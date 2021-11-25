فنون ومشاهير

إعلامية تتعرض لوعكة صحية على الهواء... وتتوقف حلقتها!

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:00
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خلال تقديمها برنامج"90 دقيقة"، على قناة "المحور"، خرجت الاعلامية المصرية بسمة وهبة بفاصل إعلاني مفاجئ، وبعده لم يتم استكمال الحلقة. فما كان من القناة الا الاعتذار عما حصل قائلة: "نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة".

وكشفت الصفحة الرسمية لوهبة على "فيسبوك"، أنه تم نقل الاعلامية إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة خلال الفاصل، مشيرة الى انه يتم إجراء الفحوصات الطبية لها. وطالب مسؤولو الصفحة بالدعاء لوهبة قائلين "ربنا يطمنا عليها".
المصدر: أنوثة
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