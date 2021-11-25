22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إعلامية تتعرض لوعكة صحية على الهواء... وتتوقف حلقتها!
Lebanon 24
25-11-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال تقديمها برنامج"90 دقيقة"، على قناة "المحور"، خرجت الاعلامية المصرية بسمة وهبة بفاصل إعلاني مفاجئ، وبعده لم يتم استكمال الحلقة. فما كان من القناة الا الاعتذار عما حصل قائلة: "نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة".
وكشفت الصفحة الرسمية لوهبة على "فيسبوك"، أنه تم نقل الاعلامية إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة خلال الفاصل، مشيرة الى انه يتم إجراء الفحوصات الطبية لها. وطالب مسؤولو الصفحة بالدعاء لوهبة قائلين "ربنا يطمنا عليها".
المصدر: أنوثة
تابع
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان فقط.. سرقة بـ"الدولار" فقط وبعيدة عن الليرة!
Lebanon 24
في لبنان فقط.. سرقة بـ"الدولار" فقط وبعيدة عن الليرة!
11:39 | 2021-11-24
24/11/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
01:50 | 2021-11-25
25/11/2021 01:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:20 | 2021-11-25
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
05:48 | 2021-11-25
أول صورة لريتا حرب من داخل المستشفى... شاهدوا كيف بدت بعد حادث السير المروّع!
04:58 | 2021-11-25
الجروح والكدمات تغطّي وجه ستيفاني عطالله.. ماذا حصل معها؟ (صورة)
04:00 | 2021-11-25
بعدما طلبت المال في بث مباشر.. مي حريري تجري عملية تجميل والجمهور يهاجمها! (صور)
03:00 | 2021-11-25
مقتل "شاهين" في "الهيبة" حديث السوشيل ميديا: ورقة نعوة ودفن وعزاء.. وتعليق لافت من تيم حسن (صور)
02:00 | 2021-11-25
نوال الزغبي تُثير الجدل مع قصي خولي: قُبلات وأحضان.."بيسحرني"! (صور وفيديو)
فيديو
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 14:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 14:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 14:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact