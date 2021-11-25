فنون ومشاهير

مقتل "شاهين" في "الهيبة" حديث السوشيل ميديا: ورقة نعوة ودفن وعزاء.. وتعليق لافت من تيم حسن (صور)

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:00
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مشهد مقتل "شاهين" الذي يجسده الممثل عبدو شاهين في حلقة أمس الأربعاء من مسلسل "الهيبة – جبل"، تصدر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تضحيته بنفسه لإنقاذ عائلة ابن عمه "جبل شيخ الجبل" من "داعشي" أراد تفجير نفسه بها، فاحتضنه رامياً به وبنفسه من على شرفة المنزل.

 

وودّع شاهين 5 مواسم من "الهيبة" وسط حزن على الشخصية وإعجاب كبير بالممثل من المتابعين، فكتب عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "وداعاً شاهين، أخذت مني الكثير وأعطيتني أكثر... شكراً لكل من دعم، شكراً لكل جمهور الهيبة، شكراً عائلتي الكبيرة فريق إخراج وإنتاج وكتابة الهيبة".

 

ونشر جمهور "الهيبة" ورقة نعوة خاصة بشخصية "شاهين"، مكتملة التفاصيل التي تتعلق بالدفن والعزاء.

 
 
 

وودع النجم السوري تيم حسن "شاهين" على طريقته، فنشر في حساباته على الـ"سوشيال ميديا" صورة جمعتهما، مردفاً إياها بتعليق جاء فيه: "شاهين... يا عشرة السنين".

 


المصدر: لها
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