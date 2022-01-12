17
o
بيروت
18
o
طرابلس
11
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
نور اللبنانية تنجو من الموت بأعجوبة وتصاب بالاكتئاب
Lebanon 24
12-01-2022
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الممثلة اللبنانية نور إلى أصعب مراحل حياتها التي أدت إلى اكتئابها، كشفت عن شعورها بعد إنجابها لطفلين وكيف تأقلمت مع الأمومة، وعن تفاصيل نجاتها من الموت.
صرحت نور عن سبب تعرضها للإكتئاب بعد الولادة قائلة: "أنا اتغيرت كتير من بعد الخلفة والشغل، وكنت بتكسف جداً جداً، بس بدأت أتعود وأكون أجرأ، وأول سنة أمومة كانت صعبة، وكان عندي اكتئاب بسبب المسؤولية والحبسة ومفيش أجازة من المسؤولية هو مش فيلم نخلّصه ونرتاح، دا طفل مسؤول منك 24 ساعة".
وحلّت نور ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، حيث كشفت عن نجاتها من الموت بأعجوبة أثناء تصوير فيلم 30 سنة عندما كانت تصور مشهد تحت الماء في لندن، ووصفت أن هذا المشهد كان من أصعب المشاهد لأن تفاصيلها كثيرة قائلة:"في ثاني يوم التصوير بدأت في آخر اليوم أشعر بالتعب، وكان من المفترض أن شريف منير يحاول فتح باب السيارة ولم يفتح، وللصدفة فتح الباب ودخلت المياه وكدت أن أغرق وكانت لحظات صعبة جدًا، ومن وقتها وأنا أصبحت أشعر بالخوف من كل شيء لا أستطيع السيطرة عليه".
تابع
الأكثر قراءة
الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية
05:08 | 2022-01-12
12/01/2022 05:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد البترون فجراً.. وهذا ما حصل! (صورة)
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد البترون فجراً.. وهذا ما حصل! (صورة)
00:13 | 2022-01-12
12/01/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيواجهون المشاكل خلال فصل الشتاء.. عليهم ان يحذروا!
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيواجهون المشاكل خلال فصل الشتاء.. عليهم ان يحذروا!
00:30 | 2022-01-12
12/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحمل النصف الثاني من شهر كانون الثاني للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية
Lebanon 24
ماذا يحمل النصف الثاني من شهر كانون الثاني للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية
03:30 | 2022-01-12
12/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
12/01/2022 02:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-12
بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي..نادية الكامل بإطلالة مثيرة (صورة)
15:06 | 2022-01-12
في ذكرى زواجهما الـ24... زوجة إدوارد تظهر بإطلالة نادرة (صورة)
14:48 | 2022-01-12
دانييلا رحمة تودع شقيقها بصورة تخطف الأنظار
14:15 | 2022-01-12
كارين رزق الله في المنزل مع فيليب... من يكون؟! (صور)
14:00 | 2022-01-12
صورة "مقززة" لمادونا وحبيبها الذي يصغرها بـ37 عاماً!
11:00 | 2022-01-12
ممثل مصري يرتدي ملابس نسائيّة: "أتخفّى" (صورة)
فيديو
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
13/01/2022 00:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
13/01/2022 00:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
13/01/2022 00:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact