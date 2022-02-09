فنون ومشاهير

ممثلة تفقد وعيها على المسرح.. تعاني من كسر في الجمجمة! (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2022 | 02:00
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فقدت الممثلة الكوميدية الأميركية هيذر ماكدونالد وعيها على المسرح خلال عرض مسرحية لها تتناول فيها موضوع فيروس كورونا.

 

وسقطت هيذر على المسرح بشكل مفاجئ مما ادى الى ارتطام وجهها بالأرض، ليظن الجمهور الحاضر ان ما حصل هو من ضمن مشاهد العمل، إلا أنّ توافد المساعدين إلى المسرح كشف خطورة الوضع.

 

وبعد ساعات على الحادث، أطلت هيذر من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل المستشفى الذي نقلت اليه، وقالت: "أنا في غرفة الطوارئ، أبدو غريبة، يا إلهي، أنا آسفة جداً، لقد فقدت الوعي على خشبة المسرح".

 

وتابعت: "لقد نطقت بنكتة واحدة وشعرت بالدوار الشديد، يمكنكم رؤية ذلك على عيني... لقد سقطت على عيني. يا إلهي، لا أصدق كيف حدث ذلك، أشعر بالسوء الشديد! اضطروا إلى الطلب من الجميع المغادرة ثم إلغاء العرض الثاني. وختمت: "لم أفقد الوعي في حياتي".

Heather McDonald fell hard during a show in Tempe, Az


“I'm vaxxed, double vaxxed, boosted ... and flu shot and shingle shot and haven't gotten COVID and Jesus loves me most."

As soon as she delivered the joke, she collapsed and hit her head on the floor.https://t.co/630nkS6Ogb pic.twitter.com/IKLFhT5MoT

 
 

هذا وأوضح ممثلو النجمة الأميركية لشبكة "إن بي سي" أن هيدز فقدت وعيها بسبب الجفاف وأدى سقوطها على وجهها إلى كسر في جمجتها.

المصدر: الجديد
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