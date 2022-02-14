فنون ومشاهير

جينيفر لوبيز تتلقى هدية عيد الحب من بن أفليك.. كيف علقت؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 08:00
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حصلت المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز على هدية لعيد الحب من حبيبها بن أفليك.

وكشفت لوبيز عبر موقعها OnTheJlo.com عن فيديو مخصص أعده أفليك لها بمناسبة عيد الحب.
 
يتضمن الفيديو لقطات للثنائي معًا من عام 2002 إلى 2004، وأغنية On My Way للوبيز من فيلمها الأخير Marry Me.
 
وقالت لوبيز عن الفيديو: "مشاهدة الفيديو جعلتني أفكر في رحلة الحب الحقيقي والمفاجآت التي تأتي معه، وأنه عندما يأتي إليك، يبقى معك للأبد. هذا الفيديو حقًا أذاب قلبي. في العادة لا أشارك العامة بأشياء كهذه."
 



يذكر أن بن وجينيفر تواعدا في 2002 وإنفصلا في 2004، وبدأ كلاهما في التواعد مجددًا في ربيع 2021.
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