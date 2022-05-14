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فنون ومشاهير

بعد انتشار فيدو فاضح لها وهي ترقص بالبيكيني على متن يخت.. شقيقة موديل روز توضح

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:44
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علّقت ليان عبدالله شقيقة "مودل روز" على انتشار فيديو فاضح للأخيرة خلال رقصها مرتديةً البيكيني على متن يخت سياحي مع أصدقائها، بناءً على طلب أحدهم بعد نعتها بـ"العاهرة".

 

وقالت عبدالله: "ترا اللي يقولون انصحي اختك ترا مهي صغيرة عشان تسمع كلامي. أنا قدّمت نصيحة فقط ما بيدي شي غيره تصرفاتها ما تشملني، بالأخير هي راشدة وكلامي مايفيد لذلك لا أحد يقولي كلميها عن كلامي بيغير؟ علي ادعي لها ربي يهديها فقط وانتو نفس الشي لا تعينون على تصرفات".

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A post shared by دلع المشاهير💃 ضحك فلة وناسه (@dl3_q8yat)

 

 
 

يُذكر أن "مودل روز" أعلنت أخيراً كسبها قضية خُلع بحق زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، بعد نزاع قضائي طويل في أروقة المحاكم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التي شهدت اتهامات متبادَلة بالاستغلال والاستيلاء على الأموال.

 

المصدر: لها
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