بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)

حلّ الفنان المصري محسن محيي الدين ضيفاً على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه على قناة ONE، كشف خلالها عدداً من القضايا لأول مرة.



وفجّر محيي الدين خلال اللقاء مفاجأة حول وفاة الفنانة الفرنسية ذات الأصول المصرية داليدا، التي انتحرت قبل 35 سنة، وكان قد شاركها بطولة فيلم "اليوم السادس"، مؤكداً أنها كانت تحب الطعام المصري، وأنها قد أنهت حياتها لإحساسها بعدم السعادة، التي لم تكن بالنسبة إليها تكمن يوماً في المال أو السلطة أو الشهرة، وإنما السعادة للغني والفقير في ذكر الله".

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