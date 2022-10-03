Advertisement

فنون ومشاهير

الأمير جورج لزميله في المدرسة: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه"

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-996592-638003879357225995.jpg
Doc-P-996592-638003879357225995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
كشف كتاب The New Royals للكاتبة Katie Nicholl تعليق الأمير جورج لأحد زملائه في المدرسة، ملمّحاً أيضاً إلى أنه سيكون الملك المستقبلي قائلاً: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه".
 
Advertisement
وفي حين قد يرى البعض أنّه تصرّف غير لائق، إلا أن خبيراً ملكياً قال لموقع Daily Mail، إن هذا قد يكون دليل على إدراك الأمير جورج مَن يكون وحسّه بالمسؤولية.

في كتابها The New Royals أشارت كاتي نيكول إلى أن الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس قد تربوّا على فهم النظام الملكي ويتمتّعون بحس بالواجب منذ صغرهم. كما أوضحت في الكتاب أن: "الأمير ويليام وكيت ميدلتون يربّون أطفالهم وخصوصاً الأمير جورج مع وعي بمَن هو والدور الذي سيرثه، لكنّهما أيضاً حريصين على عدم إثقال أولادهما بالإحساس بالواجب".

كما أكّدت Katie Nicholl في كتابها الجديد أن: "الأمير جورج يفهم أنه سيكون ملكاً ذات يوم، وعندما كان صبياً صغيراً ويتشاجر مع أصدقائه في المدرسة قال لأحدهم: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه". من ناحية أخرى، زعمت الكاتبة أيضاً أن كيت ميدلتون معجبة بتقنيات الأبوة والأمومة التي استخدمها الأمير ادوارد وكونتيسة وسكس Countess of Wessex، اللذين تمكّنا من منح أطفالهما تنشئة هادئة على الرغم من كونهما من العائلة الملكية.
المصدر: جمالك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-10-03
10:45 | 2022-10-03
08:19 | 2022-10-03
08:00 | 2022-10-03
04:30 | 2022-10-03
03:36 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website