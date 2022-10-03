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فنون ومشاهير
الأمير جورج لزميله في المدرسة: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه"
Lebanon 24
03-10-2022
|
05:00
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كشف كتاب The New Royals للكاتبة Katie Nicholl تعليق الأمير جورج لأحد زملائه في المدرسة، ملمّحاً أيضاً إلى أنه سيكون الملك المستقبلي قائلاً: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه".
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وفي حين قد يرى البعض أنّه تصرّف غير لائق، إلا أن خبيراً ملكياً قال لموقع Daily Mail، إن هذا قد يكون دليل على إدراك الأمير جورج مَن يكون وحسّه بالمسؤولية.
في كتابها The New Royals أشارت كاتي نيكول إلى أن الأمير جورج، الأميرة شارلوت والأمير لويس قد تربوّا على فهم النظام الملكي ويتمتّعون بحس بالواجب منذ صغرهم. كما أوضحت في الكتاب أن: "الأمير ويليام وكيت ميدلتون يربّون أطفالهم وخصوصاً الأمير جورج مع وعي بمَن هو والدور الذي سيرثه، لكنّهما أيضاً حريصين على عدم إثقال أولادهما بالإحساس بالواجب".
كما أكّدت Katie Nicholl في كتابها الجديد أن: "الأمير جورج يفهم أنه سيكون ملكاً ذات يوم، وعندما كان صبياً صغيراً ويتشاجر مع أصدقائه في المدرسة قال لأحدهم: "والدي سيكون ملكاً لذا من الأفضل أن تنتبه". من ناحية أخرى، زعمت الكاتبة أيضاً أن كيت ميدلتون معجبة بتقنيات الأبوة والأمومة التي استخدمها الأمير ادوارد وكونتيسة وسكس Countess of Wessex، اللذين تمكّنا من منح أطفالهما تنشئة هادئة على الرغم من كونهما من العائلة الملكية.
المصدر: جمالك
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