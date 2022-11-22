استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجيّة في اللّجنة المركزيّة للحزب الشيوعي الصيني تشيان هونغشان، يرافقه رئيسة قسم الشرق الأوسط في الإدارة قوه يامين، والسّفير الصّيني في لبنان تشيان مينجيان‎، وعدد من أركان السفارة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر، ومفوض الخارجية زاهر رعد، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثّنائيّة.

وقد سلم الوفد جنبلاط رسالة شكر على تهنئته بالمؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب الرئيس شي جينبيغ أميناً عامًا للجنة المركزية للحزب، ولتقديره للنتائج والاهمية الكبرى للمؤتمر.

وأعربت اللجنة المركزية في رسالتها عن أملها في تعزيز وتفعيل التعاون بين الحزبين في جميع المجالات وتطوير العلاقات.