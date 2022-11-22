Advertisement

لبنان

جنبلاط استقبل وفداً صينياً شكره على تهنئته بالمؤتمر العام لـ"الشيوعي الصيني"

Lebanon 24
22-11-2022 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1013304-638047535386668386.png
Doc-P-1013304-638047535386668386.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، نائب وزير دائرة العلاقات الخارجيّة في اللّجنة المركزيّة للحزب الشيوعي الصيني تشيان هونغشان، يرافقه رئيسة قسم الشرق الأوسط في الإدارة قوه يامين، والسّفير الصّيني في لبنان تشيان مينجيان‎، وعدد من أركان السفارة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر، ومفوض الخارجية زاهر رعد، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثّنائيّة.

وقد سلم الوفد جنبلاط رسالة شكر على تهنئته بالمؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب الرئيس شي جينبيغ أميناً عامًا للجنة المركزية للحزب، ولتقديره للنتائج والاهمية الكبرى للمؤتمر.

وأعربت اللجنة المركزية في رسالتها عن أملها في تعزيز وتفعيل التعاون بين الحزبين في جميع المجالات وتطوير العلاقات.

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2022-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-11-22
16:35 | 2022-11-22
15:17 | 2022-11-22
15:02 | 2022-11-22
15:00 | 2022-11-22
14:36 | 2022-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website