في أميون.. هذا ما جرى امام مصرف سوسيتيه جنرال

اعتصم الدكتور انيس طنوس امام مصرف سوسيتيه جنرال فرع اميون ويمنع الولوج اليه والخروج منه طالباً تحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت مندوبة لبنان 24.

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