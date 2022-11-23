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لبنان

في أميون.. هذا ما جرى امام مصرف سوسيتيه جنرال

Lebanon 24
23-11-2022 | 03:27
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اعتصم الدكتور انيس طنوس امام مصرف سوسيتيه جنرال فرع اميون ويمنع الولوج اليه والخروج منه طالباً تحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت مندوبة لبنان 24.
 
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