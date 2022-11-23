غداً.. تدابير سير تزامناً مع جلسة مجلس النّواب

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:الساعة 11:00 من يوم الخميس 24-11-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لانتخاب رئيس للجمهورية.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.