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لبنان

ما حقيقة اندلاع اشتباكات عائلية في هذه المنطقة؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن اشتباكات في بلدة شحيم بين عائلتين.
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