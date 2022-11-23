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لبنان

جرحى وإطلاق نار كثيف في مخيّم الرشيديّة

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار كثيف خلال إشكال عائليّ، في مخيم الرشيدية جنوب لبنان. وعُلم عن إصابة عدد من الأشخاص.
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مخيم الرشيدية

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